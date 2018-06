Un plâtre endiablé au Grand Hôpital de Charleroi

Quand elle est arrivée à la salle des plâtres de l'un des sites du Grand Hôpital de Charleroi, Rosana Polito n'imaginait pas qu'elle allait en ressortir "décorée" aux couleurs de la Belgique ! Ce sont les infirmières du service qui lui proposé de colorer son plâtre aux couleurs de l'équipe de football de son choix, une équipe participant au Mondial de Foot en Russie. " Comme j'ai une double entorse et une déchirure des ligaments, on doit me mettre un plâtre. Je dois bien avouer que je n'aime pas trop le foot, mais j'ai demandé qu'on le fasse aux couleurs des Diables Rouges, comme ça je vais aider mon mari à supporter notre équipe !".

Carine Neirynck est une acharnée de foot. Et elle est l'une des infirmières de ce service des plâtres. Alors, quand elle a entendu parler du concours lancé par la société qui leur fournit les bandes de plâtre, "la salle de plâtres la mieux décorée de Belgique", elle n'a pas hésité une seconde ! Aussitôt dit aussitôt fait, la salle d'attente, le bureau d'accueil et la salle de travail se sont couvertes de drapeaux et de posters d'équipes de foot. Il y en a partout ! Et puis, bien sûr, les pièces maîtresses sont exposées sur des étagères : des exemples de plâtres colorés selon les drapeaux. " Le plus souvent, les gens nous demandent les couleurs de la Belgique bien sûr, mais on a déjà fait un peu de tout. Je dois bien avouer que le drapeau brésilien, par exemple, n'est pas facile, mais on y est arrivé, c'était pour un bras". Carine Neirynck éclate de rire, rajuste son chapeau ... aux couleurs noir, jaune, rouge, remet son collier en papier ... noir, jaune, rouge, et se remet au travail. "J'ai endiablé ma salle de plâtre" crie-t-elle en partant soigner un gamin qui arrive avec le pied cassé. Un peu plus loin, Pierre Lebeau attend qu'on lui refasse un nouveau plâtre de pied. " Je suis diable jusqu'au bout du pied, sourit-il. Je trouve que l'idée est excellente, ça me met du beaume au coeur ! En même temps, c'est un peu bizarre, parce que, quand je sors, tout le monde me regarde. Enfin ... regarde mon plâtre hein ! Les gens se retournent sur moi, les enfants viennent me parler. En fait, c'est très convivial, ça rapproche les gens !".

C'est la deuxième édition de ce concours pour le moins original. Chantal Garot, de la société BSN medical : "Nous avions lancé l'idée pour l'Euro 2016. Et devant l'engouement que cela avait suscité, nous avons décidé de relancer l'opération pour le Mondial. Je demande au personnel des salles de plâtres de tout le pays de m'envoyer des photos, et nous choisirons ceux qui auront été les plus originaux. Pas seulement pour l'ambiance, mais aussi pour la décoration même des plâtres, car techniquement, ce n'est pas facile du tout à réaliser ! Chacun a ainsi l'occasion de montrer son savoir-faire ... en s'amusant et en faisant plaisir au patient".