Un plan de 120 millions pour relancer et redéployer l'économie pour la Région bruxelloise

Après les mesures d’urgence et de soutien, le gouvernement bruxellois présente son plan de relance et de redéploiement de l’économie. Selon une première estimation, les mesures de soutien ont coûté 463 millions aux finances bruxelloises. Et c’est sans compter les baisses de recettes fiscales (125 millions), la diminution des recettes commerciales des opérateurs publics tels que la Stib, le Port de Bruxelles ou l’Agence de stationnement (entre 80 et 100 millions), ou encore la baisse des dotations fédérales (80 millions pour la région, 71 millions pour la Commission communautaire commune).

Place à la relance et au redéploiement

Cet argent-là viendra s’ajouter à la dette régionale, admet le Ministre bruxellois du budget Sven Gatz (Open-VLD). Pour ce qui est du plan de relance et de redéploiement, par contre, il devrait être compensé en interne par des reports de dépenses sur 2021. Le plan s’articule autour de trois enjeux : soutenir les publics les plus fragilisés, contrer les conséquences sociales et économiques de la crise et (favoriser les) changements de comportements et (la) résilience face à la crise.

A lire le catalogue de mesures, l’impression se dégage que le gouvernement bruxellois a "profité" de la crise sanitaire pour accélérer la mise en œuvre de mesures que l’absence de marge de manœuvre budgétaire aurait sans doute compromises dans un contexte "normal". Le Covid-19 justifie en quelque sorte une politique d’endettement qu’il aurait été beaucoup plus difficile de défendre en d’autres temps.

Un important volet social

L’économie se situe au cœur du plan mais celui-ci comporte un volet social non négligeable. Ainsi, il prévoit une augmentation de 100 euros des allocations familiales pour les ménages gagnant moins de 45.000 euros annuels, ce qui concerne 105.000 familles avec enfant(s) sur 167.000. Sur 2 ans, le gouvernement prévoit de consacrer 35 millions supplémentaires à l’acquisition de nouveaux logements sociaux ; le secteur des maisons de repos et des maisons de repos et de soins bénéficiera d’un coup de pouce supplémentaire de 6 millions. Sans oublier le renforcement des capacités de prise en charge des seniors à domicile souhaité par l’exécutif Vervoort.

Les mesures de nature économique sont plus classiques. Elles comprennent un soutien au secteur hôtelier, un plan de relance du tourisme, le soutien au secteur culturel et créatif et la relance des activités de production cinématographique. Le développement de l’économie circulaire sera accéléré et les opérateurs publics régionaux qui louent des surfaces commerciales suspendront les loyers pendant trois mois. Le gouvernement négociera des compensations avec les bailleurs privés en échange d’un abandon temporaire des loyers dus par les entreprises les plus touchées.

Sur le plan de l’aménagement du territoire, la verdurisation et la plus grande place laissée aux modes de déplacements doux se poursuivront. La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Elke Van den Brandt (Groen) n’en espérait sans doute pas tant.