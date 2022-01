Un PIT supplémentaire, dès le 18 janvier, dans la Province de Luxembourg

On parle régulièrement des délais d'intervention des ambulances. Voilà de quoi rassurer les habitants de la Province de Luxembourg, puisqu'un PIT supplémentaire sera opérationnel dès mardi prochain, le 18 janvier.

Rappelons que le PIT est un véhicule ambulance d'urgence, comprenant un ambulancier et un infirmier spécialisé en Soins Intensifs et Soins d'Urgences.

Cette expérience pilote prévoit la création de deux PIT TIH en Belgique : l’un en Flandre, l’autre en Wallonie. C’est la Province de Luxembourg qui a été choisie du côté wallon pour ses caractéristiques : très étendue et peu densément peuplée.

Les hôpitaux de la Province de Luxembourg sont régulièrement confrontés à la nécessité de transférer des patients au départ de leurs services des urgences. Durant un an, ce PIT TIH va donc couvrir les besoins en matière de transport urgent de patients entre différents sites hospitaliers.

Afin d’être central au niveau de la province, ce PIT TIH sera localisé sur le site des urgences de l’hôpital de Libramont sept jours sur sept, de 8 heures à 20 heures dans un premier temps. A terme, il sera opérationnel 24H/24.

Ce nouveau PIT viendra donc renforcer le dispositif d’intervention d’urgence 112 existant.