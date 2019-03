Un PIT à Mons: une nouvelle ambulance pour renforcer les urgences d'Ambroise Paré

PIT. Ce petit mot en trois lettres est entré dans le vocabulaire du personnel des urgences de l'hôpital Ambroise Paré à MONS. PIT, ça signifie "Paramedical Intervention Team". Autrement dit, il s'agit d'une équipe d'intervention constituée de personnel infirmier et d'ambulanciers. Jusqu'à présent, quand une ambulance intervenait, elle se déplaçait avec les ambulanciers seuls pour les cas peu graves ou avec un médecin et un(e) infirmier(e) pour les situations plus critiques. Le PIT se place entre les deux. A bord, il y aura un infirmier ou une infirmière, en lien si nécessaire avec les médecins de l'hôpital. Ces infirmiers urgentistes sont spécialement formés pour intervenir seuls. Ce service permettra au SMUR de se consacrer aux cas graves et de raccourcir les délais d'intervention.

Le PIT d'Ambroise Paré entrera en service le lundi 1er avril.