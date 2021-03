Un petit tour dans les années 90 ? Direction le musée du flipper à Bruxelles !

En octobre 2020, Ludo a ouvert son musée du flipper, dans le cœur de Bruxelles, en face du Cirque Royal. A l’intérieur, une vingtaine de machines et quelques jeux d'arcade. Du plafond pend une maquette de Star Wars, au mur on trouve le skate volant de Marty dans le deuxième opus de Retour vers le Futur. Bref, c'est un vrai temple dédié à la mémoire des années 90, une période qui devient complètement vintage et donc très tendance (comme on disait à cette époque)

Evidemment, règles sanitaires obligent, le musée ne peut pas encore accepter autant de monde qu'il le voudrait. Mais Ludo pense déjà à tout ce qu'il organisera quand il rouvrira ses portes toutes grandes : "On fera une entrée à prix unique pour la journée, avec tarif réduit pour les enfants. Comme ça, si, après quelques heures, tu veux sortir, aller au cinéma, pas de problème, tu peux revenir après. Une fois que tu as payé ton entrée, tu peux jouer gratuitement à tous les jeux. Je vais aussi faire une grande terrasse, il y aura des jeux de société. J'exposerai des créateurs, on va faire des vidéos..."

Grand retour

Apparu en 1936, le flipper (pinball, en version originale) a connu son heure de gloire dans la deuxième moitié du XX° siècle. Pas un seul café qui n'en avait pas un, voire plusieurs. Puis, vers le début de notre siècle, il a commencé à se faire rare, avant de disparaître. "Un flipper, ça prend de la place, explique Ludo. Pour un cafetier, il était plus rentable de les remplacer par une ou deux tables où les clients pouvaient s'asseoir et consommer. Sans compter que les réparateurs de machines ont commencé à se faire rare... Il y a des forains qui ont brûlé des machines, faute d'encore pouvoir les utiliser."

Mais, aujourd'hui, de nouveaux modèles apparaissent sur le marché. Comme ce splendide modèle consacré aux Beatles, fabriqué l'année dernière (à 250 exemplaires, série limitée ! ), qui trône au milieu du musée. Et de plus en plus de cafés bruxellois font à nouveau de la place pour ces jeux.

Convivialité

L'essentiel des flippers du musée date des années 90 : des pièces qui combinent mécanique et électronique et intègrent parfois des écrans vidéo qui se déclenchent après certaines phases de jeu précises, pour rendre l'action encore plus spectaculaire. Des jeux qui, surtout, rappellent l'époque où, quand on jouait, ce n'était pas seul face à un écran d'ordi, connecté en réseau avec de parfaits inconnus, mais autour d'une machine et d'un (ou souvent de plusieurs) verre(s). Bref, le temps de la convivialité réelle, en chair et en os.

Ses machines, Ludo les connaît à fond. Et pour cause : il les a entièrement démontées, histoire de savoir comment elles fonctionnent. "Chaque jeu est différent, et c'est ça qui est fascinant". Sans compter que, en les remontant, il ne résiste pas à l'envie de les améliorer, de les customiser, ajoutant lumières et effets spéciaux.

Réparations

Et puis, comme la situation actuelle lui laisse du temps, Ludo s'est lancé dans la réparation de flippers appartenant à des particuliers. Car, quand les cafés ont liquidé leurs jeux, bon nombre d'entre eux ont été rachetés, parfois pour une bouchée de pain, par des personnes privées. Qui n'en ont parfois rien fait, les laissant prendre la poussière, faute de trouver quelqu'un pour les réparer. Autant dire que, actuellement, Ludo croule sous les demandes pour faire revivre ces jeux.

Pour en savoir plus sur Ludo et son drôle de musée, rendez-vous sur sa page Facebook.