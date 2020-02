Un petit élevage de moutons attaqué à Xhoffraix (Malmedy): le sixième loup wallon? Des analyses ADN en cours

Une attaque de loup sur un petit élevage de moutons a eu lieu à Xhoffraix (Malmedy) dans la nuit du 23 au 24 janvier. L'information est confirmée par le Réseau loup wallon. Un mouton a été tué et dévoré. Les analyses ADN montrent que l'auteur de l'attaque est un loup de la lignée italo-alpine.

Il ne s'agit donc pas d'Akela, présent dans la région depuis 2018, qui lui vient d'Allemagne.

D'autres analyses doivent maintenant révéler le sexe du loup de Malmedy. Il pourrait s'agir du sixième individu dont la présence a été identifiée en Wallonie. Et si c'est une femelle, en cette période de reproduction, elle pourrait former un couple avec Akela. Ce serait donc un couple mixte, mêlant la lignée d'origine polonaise et celle remontant d'Italie.

La propriétaire du troupeau a été informée de ce diagnostic. Une protection de son troupeau va lui être proposée afin de limiter le risque d’une nouvelle attaque.

Des kits de protection pour les éleveurs

La Ministre wallonne de la Nature, Céline Tellier, a souhaité que des kits de protection temporaire puissent être proposés dès à présent aux éleveurs dans les zones de présence d’un loup, tout comme du matériel d’effarouchement. Ce matériel sera installé avec l’aide de l’administration et de bénévoles issus d’associations naturalistes.

Ces mesures ainsi que des mesures complémentaires feront partie du plan loup qui sera soumis à la consultation des représentants des différents secteurs dans les prochaines semaines. Pour la Ministre Céline Tellier, " cette nouvelle découverte est potentiellement une très bonne nouvelle pour la nature et la biodiversité. Elle nous conforte dans la préparation d’un plan loup en cours de rédaction et qui sera soumis en mars à une large concertation des acteurs concernés ".

