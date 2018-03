Un pavé de la mémoire pour se souvenir de Madeleine Sulzberger, enseignante au lycée Jacqmain, en 1941

Ce n'est qu'un petit pavé doré mais il a une importance symbolique. Installé il y a quelques jours devant la porte du lycée Jacqmain, rue Belliard, à Bruxelles, ce pavé de la mémoire rappelle que Madeleine Sulzberger y fut enseignante jusqu'en 1941. Une ordonnance allemande oblige alors les enseignants d'origine juive à démissionner. En juillet 1944, à l'âge de 37 ans, elle est arrêtée et déportée à Auschwitz où elle meurt dans une chambre à gaz. L'Association pour la Mémoire de la Shoah a voulu la sortir de l'oubli en posant ce pavé et c'est en même temps, l'école elle-même, qui a voulu lui rendre hommage.

Une ancienne élève, aujourd'hui âgée de 93 ans, se souvient de sa professeur de grec et de latin

Denise Brasseur était adolescente en 1941 et elle n'a pas oublié son ancienne professeur de grec et de latin, ni l'étoile jaune que Madeleine Sulzberger avait du coudre sur son manteau. "Je lui disait souvent qu'elle ne devait pas porter cela, mais elle, était persuadée qu'elle devait obéir pour ne pas avoir d'ennuis. Quand elle a du renoncer à l'enseigner au lycée, nous nous donnions rendez-vous chez elle, dans son appartement, elle est ainsi restée notre professeur, jusqu'au jour où pour notre sécurité, elle nous a demandé de ne plus venir chez elle", raconte encore Denise Brasseur. Elle se rappelle aussi que son professeur était obligée de gagner sa vie comme ouvreuse au cinéma puisque désormais elle ne pouvait plus se rendre à l'école.

Des pavés pour ne jamais oublier

C'est un artiste allemand, né en 1947, qui a eut l'idée de ces pavés de la mémoire. Des "Stolpersteine", littéralement, pierres d'achoppement. Des carrés de pierre recouverts de laiton, sur lesquels on trébuche, ou l'on s'arrête. Il y en aurait 65.000 en Europe dont 250 environ en Belgique. Pour Nicole Weismann, secrétaire de l'Association pour la Mémoire de la Shoah, il s'agit de ramener symboliquement, la personne déportée et exterminée dans un camp, "à la maison".