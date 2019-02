Un passage à niveau divise à Tubize

On parle ici de celui de Saintes. Infrabel veut le supprimer. La Ville exige des alternatives. Et au milieu du jeu de quilles, des habitants qui demandent des explications.

Une riveraine va d'ailleurs interpeler le conseil communal ce lundi soir, à ce sujet. Car Annick Grevesse (c'est elle) a peur de voir son village coupé en deux, sans solution.

"La précédente majorité avait proposé un projet en collaboration avec Infrabel pour qu'il y ait un passage de mobilité douce. Sauf qu'Infrabel ne veut pas payer la note. Mais comme c'était subordonné à la budgétisation de la part de la commune et de la Région… Depuis que la nouvelle majorité a pris ses quartiers, nous n'avons plus de nouvelles. Or, nous souhaitons savoir où en est le projet, s'il a avancé. Ou, a contrario, si l'on va tout simplement supprimer ce passage à niveau, ce que nous ne voulons pas bien évidemment."

Précisons qu'Infrabel n'a pas souhaité faire de commentaires. Infrabel qui espère, tout comme la commune, relancer bientôt les négociations.

Malgré les solutions alternatives proposées sous l'ancienne législature, le dossier stagne. Car personne ne veut payer la totalité des travaux.