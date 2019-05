Un parking de covoiturage de 89 places ouvre le 6 mai à la sortie Nivelles Nord de la E19

Le nouveau parking de covoiturage de Nivelles, situé au croisement de la Nationale 252 et de la sortie n°18 (Nivelles Nord) de l'autoroute E19, sera ouvert à partir du lundi 6 mai, a annoncé jeudi la Sofico. Ce parking pour véhicules légers proposera 89 places, dont deux réservées aux personnes à mobilité réduite. Cinq emplacements sont également destinés aux motos et une dizaine pour les vélos. Le chantier représente un budget de plus de 550.000 euros hors TVA et a été réalisé par la Sofico, en collaboration avec le Service public de Wallonie (SPW) Mobilité et Infrastructures.

Des travaux d'aménagement du carrefour donnant accès à ce nouveau parking de covoiturage ont également été réalisés. Des voies de tourne-à-gauche et de tourne-à-droite ont permis de sécuriser les lieux, situés en contrebas de l'échangeur de Nivelles Nord.

"Si la Wallonie compte une trentaine de parkings de covoiturage, la Sofico est à l'initiative de 18 d'entre eux, pour un total de plus de 1300 emplacements", indique celle-ci, en rappelant la volonté du gouvernement wallon de créer un véritable maillage de parkings sur l'ensemble du territoire de la Wallonie. D'après certaines études, 10% d'"autosolistes" en moins - trois voitures sur quatre en Belgique ne comptent qu'une seule personne à bord aux heures de pointe - permettrait de diminuer les files de 40% et 25% d'autosolistes en moins mettrait un terme aux embouteillages.