Un parc "national" de la Lesse comme aux Etats-Unis

C’est l’idée lancée par l’association Lesse, Nature et Patrimoine. La zone d’environ 2500 hectares couvrirait la vallée de la Lesse dans ses derniers kilomètres avant qu'elle se jette dans La Meuse à Anseremme. "La notion de Parc national ou naturel n’existe pas chez nous, constate Marc Dufrêne, administrateur de l’asbl. C’est une image que nous utilisons pour changer la gestion de ce bout de territoire qui mérite beaucoup mieux que son sort actuel. Il faudrait tolérer moins d’activités intensives sur un plan forestier, sur le plan de la chasse et sur un plan touristique."

Sur ce dernier point, les milliers de kayaks qui dévalent la rivière à la belle saison sont évidemment dans le collimateur de l’association. "Laisser 2500 kayaks descendre la rivière en une seule journée, c’est évidemment extrêmement nuisible pour la faune et la flore, déplore Georges Hoyos, le président de l’association. Le projet de Parc de la Basse-Lesse vise à développer un tourisme moins intensif, plus respectueux de la nature, plus durable."

Des richesses biologiques mais aussi archéologiques

L’association créée en 2019 a commencé par répertorier les richesses de la vallée. Elles sont évidemment géologiques et biologiques. Une partie de la vallée est déjà classée en zone Natura 2000 en raison d’une faune et d’une flore exceptionnelles. Les falaises attirent de nombreux rapaces comme le faucon pèlerin ou le hibou grand-duc. La rivière est riche en poissons : truite, ombre, perche, brochet, chevaine, barbeau, etc. Les grottes abritent une vingtaine d’espèces de chauves-souris.

Mais la Lesse, ce sont aussi des richesses archéologiques. L’occupation de la vallée remonte à la préhistoire, comme le prouvent les ossements retrouvés dans l’une des nombreuses grottes de la vallée attribués à "l’Homme de Furfooz", un cousin de l’Homme de Spy et de l’Homme de Neandertal. Mais la ligne du temps se poursuit à l’époque romaine, au Moyen Age et à l’époque moderne. "Un premier projet très concret de notre association est la réhabilitation du moulin et de la ferme du château de Walzin, qui date du XIe et du XIIe siècle", explique G Hoyos. L’ensemble du site de Walzin est classé patrimoine exceptionnel de Wallonie.

