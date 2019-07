Un parc à chiens à Aywaille: pour pouvoir les laisser courir sans laisse

Initiative originale à Aywaille: la commune a ouvert un parc à chiens. Un parc à chiens, c'est un terrain clôturé où vous pouvez laisser courir votre chien sans laisse. Situé en bord au bord de l'Amblève, le parc fait 1500 mètres carrés. Il est divisé en 2 parties, l'une pour les grands chiens et l'autre, pour les petits.

Il est équipé de bancs, de tables et de poubelles. Le terrain est situé en bord de l'Amblève, le long de la promenade du Ravel à un kilomètre du centre d'Aywaille.

Laurence Culot, échevine du bien-être animal à Aywaille et vétérinaire justifie cette décision: "On demande eux chiens d'être en laisse partout, même sur le Ravel ou dans les bois, on ne peut plus les lâcher nulle part. On constate aussi de plus en plus que des chiens restent en appartement. Vu la densité de population et le fait que les jardins sont de plus en plus petits, on constate que même en ruralité, il y a un besoin d'un endroit où ils puissent courir en liberté".

Les "rencontres" doivent toutefois être gérées en "bon père de nichée": "Ils ont besoin de se sociabiliser, confirme Grégory Kirschfink, comportementaliste canin, surtout quand ils sont petits. Mais il faut faire attention qu'ils soient avec de bons chiens, pas des chiens agressifs".

La commune a investi 5000 euros dans ce parc. Elle envisage d'en ouvrir d'autres si le succès est au rendez-vous.