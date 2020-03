Un "papyshop" pour s'acheter une petite douceur quand la journée n'en finit pas

Alors que les conditions de travail sont toujours très difficiles dans les maisons de repos, épinglons ce petit moment de légèreté. A Jette, comme partout, les résidents du home "Les Acacias" sont confinés dans leur chambre.

Depuis un mois, plus question de sortir pour faire des petites courses personnelles. Une situation qui a touché Youssef Kadar. Depuis près de dix ans, il est éducateur dans cet établissement qui accueille plus d’une centaine de résidents et il connaît bien leurs habitudes.