Un panneau"interdiction de stationner" devant chez soi? Illégal!

Avouez, ça vous est déjà arrivé : Vous cherchez une place de parking et quand vous en trouvez une, vous voyez ce désagréable rond rouge barré affiché sur la façade de la maison. A priori, on ne se gare pas là mais est-ce vraiment légal? Un propriétaire peut-il décider de se réserver le trottoir devant chez lui? La réponse est claire et nette : NON. Ces panneaux n'ont aucune valeur et vous ne devez absolument pas les respecter. Seule les indications officielles installées par les autorités doivent être suivies à la lettre. Seule exception à la règle : les entrées de garage et les accès qui peuvent évidemment être signalés du panneau "interdiction de stationner".

Et pourtant il existe un cas particulier

Rue de Roux à Fontaine-L-Évêque. Les voitures garées sont nombreuses. Les panneaux indiquent qu'il faut se garer deux roues sur le trottoir et deux roues sur la rue. Quelques propriétaires ont pourtant décider d'afficher le fameux rond rouge devant chez eux et ont déjà obtenu qu'un dépanneuse emporte les contrevenants. Privilège? Pas tout à fait. Dans cette, rue, plusieurs personnes ont acheté il y a longtemps leur maison "trottoir compris". Leur terrain s'arrête au bord de la rue. Du coup, le trottoir leur appartient. Ils peuvent donc choisir de s'y réserver une place de parking.

Evidemment, tout cela fait un peu désordre et provoque des grincements de dents. Alors pour être bien clair, certains propriétaires "trottoir compris" ont ajouté un avis du bourgmestre sur leur fenêtre. Avec ça, les voilà certains d'avoir leur place devant chez eux. Ca n'empêche pas certains habitants du quartier de trouver ça bizarre et pas très agréable. Mais c'est la loi.