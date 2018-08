Un PACROCK festival nouvelle formule vers toujours plus d'alternatif.

C'est d'abord la date qui change. Les 31/8 et 1/9. Une fin d'été plus favorable a priori au niveau météo que le mois d'avril que connaissait le festival jusque-là. Mais l'été c'est aussi la concurrence. Scène-sur-Sambre se déroule par exemple pile en même temps. Au PACROCK on revendique une identité différente. Ce ne sera peut-être pas le même public qu'ailleurs. Pour le coordinateur Alexandre Francart, "il y a quelques années on proposait de grands noms comme Puggy à côté de plus petits noms de la scène alternative. Mais au final, les gens nous disaient qu'au PACROCK ils avaient vu Puggy, et quoi d'autre? heu rien d'autre. Du coup, on a fait le choix de ne plus essayer d'attirer de grands noms et de miser sur l'alternatif." Mais l'alternatif reste un concept un peu flou. En gros, au PACROCK, on propose des artistes confirmés, des prometteurs et surtout pas mal de carolos mais qui n'ont pas autant de visibilités dans les autres festivals.

Deux styles de musique se répartissent sur les deux jours. Vendredi c'est électro en collaboration avec le Rockerill. On retrouvera les carolos de TWEAKEN, VLADIMIR PLATINE, THE BABEL ORCHESTRA, DKA et Fabrice LIG. Et puis Fred Hush sera en tête d'affiche avant Pierre, le DJ du Fuse. Samedi, on sort les guitares avec BRNS, FORNET,WOLVES SCREAM, DAGGERS et RUN SOFA. Du rock psyché, du punk baré, du metalcore... ça voyage dans les styles. Il y en aura pour ceux qui aiment le musclé mais aussi pour ceux qui évitent le heavy et même quelques touches de hip-hop.

Une inconnue majeure : la météo. Les places pour le PACROCK ne se vendent pas massivement plusieurs mois à l'avance. Le baromètre des ventes sera le thermomètre. Et selon les prévisions actuelles c'est plutôt bien parti.