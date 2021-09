Un nouvel opérateur de trottinettes électriques partagées débarque à Bruxelles

Les trottinettes électriques et partagées Voi font officiellement leur entrée ce mercredi sur le marché bruxellois. Elles sont déjà présentes dans 11 pays et plus de 70 villes européennes, dont Berlin, Hambourg, Stockholm, Helsinki, Séville, Birmingham, Liverpool et Oslo.

Quelque 2000 trottinettes ont été déployées depuis de mardi dernier dans les rues de Bruxelles. Voi compte à terme être présent sur les 19 communes avec plusieurs milliers de trottinettes. L’entreprise privilégie cependant l’efficacité à la quantité, avec une offre adaptée à la demande pour éviter de submerger les rues. Elle cherche à déployer les trottinettes dans des endroits stratégiques afin d’augmenter au maximum l’utilisation de chaque engin.

Fondée en 2018, Voi est une entreprise suédoise, dont le siège social est situé à Stockholm. Elle propose des services de trottinettes électriques partagées en partenariat avec les villes et les communautés locales à plus de 6 millions d’utilisateurs à ce jour. "Nous souhaitons devenir le partenaire stratégique de Bruxelles et travailler ensemble à l’avenir de la mobilité", a fait valoir Charlotte Serres, directrice générale de Voi pour la Belgique.

Voi se targue d’être climatiquement neutre depuis janvier 2020. L’entreprise a établi un programme de réduction et de compensation des émissions. Le dernier modèle de trottinettes électriques de Voi, présent dans les rues de Bruxelles, est composé de 30% de matériaux recyclés et a une durée de vie de 5 ans, soit d’environ 26.000 km. Les pièces détachées sont réutilisées. L’introduction de batteries remplaçables a permis de les changer sur le terrain.

Pour faciliter les déplacements et favoriser la multimodalité, Voi travaille avec Citymapper et Moovit, deux services et applications mobiles de déplacements urbains et calculs d’itinéraires. L’entreprise a également conclu au mois d’août un partenariat avec Google Maps.

Au niveau de la sécurité, les trottinettes sont dotées d’un mode spécifique pour les débutants. L’école de conduite de Voi "RidelikeVoila", certifiée par Vias, institut belge pour la sécurité routière, enseigne entre autres aux utilisateurs comment bien respecter les règles de circulation.