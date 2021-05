Un nouvel hôtel sur la Grand-Place de Nivelles

Il s’agit d’une renaissance car les 6 chambres, à disposition de la clientèle, se trouvent à l’étage de l’ancien Hôtel du Commerce, qui a fermé il y a quelques années.

Une vraie demande pour un hôtel au centre-ville

Cela fait déjà 4 ans que le promoteur a racheté le bâtiment, l’ancien Hôtel du Commerce. Au rez-de-chaussée, un restaurant a ouvert, et à l’étage, les chambres ont été entièrement rénovées et remises aux normes. Ces six chambres étaient déjà en location, depuis plusieurs mois, selon une formule Airbnb. Mais la semaine dernière, le Commissariat général au tourisme a validé l’appellation " Hôtel " et octroyé 2 étoiles à l’établissement. L’idée est d’accueillir une clientèle attirée par le côté plutôt touristique et festif de Nivelles.

Les autorités communales sont enthousiastes

Pierre Huart (Bourgmestre de Nivelles) : "Nous avons deux hôtels dont le Vandervalk et l’Ibis qui sont plus orientés vers une clientèle business puisque nous avons deux parcs d’affaires assez importants et il y a des personnes qui viennent ici, essentiellement, dans le cadre d’une activité professionnelle. Concernant ce nouvel hôtel, les touristes de quelques jours pourront se fixer sur la grand-place.Et c’est également une bonne nouvelle pour le secteur de l’Horeca et les commerces du centre-ville".

La crise semble, en outre, encourager une forme de tourisme local. On rappellera d’ailleurs qu’un autre projet hôtelier est dans les cartons du côté de l’ancien tribunal de commerce. Là, ce sont une quarantaine de chambres qui pourraient un jour être mises en location.