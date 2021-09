Un nouvel habitat inclusif à Chaumont Gistoux.

"Voilà mon nouvel chez moi, tout beau , tout propre !" Après avoir vécu dans la rue, Robert accepte volontiers de faire la visite des lieux . Son nouveau studio, avec salle de bains et cuisine intégrée et des espaces communs - dont un jardin - qu'il partagera avec 5 autres locataires. Tous souffrent d'une légère déficience intellectuelle ou d'autisme. Tous ont connu la même galère : trouver un lieu de vie adapté , qui ne soit pas une institution, ni leur famille quand les places , on le sait , manquent cruellement.

Un nouvel habitat inclusif et solidaire a donc ouvert ses portes à Chaumont- Gistoux sous l'égide de la Fondation Portray . Un projet de 900.000 euros , soutenu par des fonds privés et publics ce qui permettra aux locataires de bénéficier d'un loyer tout-à-fait modéré de 440 euros. Le bâtiment d'un étage est situé dans le centre du village et ce n'est pas un hasard. Marie-Luce Verbist qui dirige la Fondation souligne le choix judicieux de l'emplacement qui permettra aux locataires de participer plus facilement à la vie du village et d'accéder à pied aux moyens de transport.