Un nouvel appel à projets pour des aménagements verts lancé aux écoles wallonnes

La 3e édition de la campagne "Ose le vert, recrée ta cour" a été lancée vendredi à Lonzée (Gembloux) par le ministre wallon de la Nature, René Collin, et la ministre de l'Enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, Marie-Martine Schyns. Cet appel à projets, qui permet depuis 2016 aux écoles fondamentales de proposer des aménagements verts, s'ouvre cette année aux hautes écoles.

A ce jour, 282 établissements de tous types ont déjà bénéficié d'une aide financière et d'un accompagnement dans le cadre de cette action coordonnée par GoodPlanet Belgium, Natagora et la coopérative CERA.

Les futurs instituteurs, et plus particulièrement ceux des sections préscolaires et primaires des hautes écoles, apparaissent comme une nouvelle cible évidente pour le ministre Collin. "Leur proposer d'intégrer cet appel à projets, c'est leur permettre d'intégrer directement l'importance de ce contact avec la nature pour nos jeunes élèves, mais également d'envisager une autre manière de concevoir les espaces récréatifs", a-t-il précisé.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 novembre et les résultats seront annoncés en mars 2019. Au total, cinq hautes écoles ainsi que 130 écoles maternelles et primaires supplémentaires bénéficieront de conseils et d'une bourse comprise entre 1.000 et 3.500 euros. L'enveloppe globale est de 865.000 euros, financés par la Wallonie. La campagne est par ailleurs déclinée à Bruxelles.