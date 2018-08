Un nouvel abattoir pour volailles va ouvrir ses portes à Grâce-Hollogne

Un nouvel abattoir pour volailles devrait ouvrir ses portes au printemps 2019 en province de Liège. Il n'en existe en effet plus dans la province. La raison? Ils sont difficilement rentables. Depuis la fermeture en juin du dernier abattoir le plus proche, celui d'Andenne, les petits éleveurs liégeois et les particuliers doivent faire plus de cent kilomètres pour faire abattre leurs poulets et leurs canards.

La Province de Liège a donc décidé d'investir pas moins d'un million d'euro dans la construction d'un abattoir pour volailles à Grâce-Hollogne. Et ce, afin de soutenir les petits producteurs.

La Province de Liège espère que le nouvel abattoir de Grâce-Hollogne pourra traiter 100 000 volailles dès la première année de fonctionnement.