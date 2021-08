Un nouveau visage pour la chapelle de Semel, dans la commune de Neufchâteau

Cette bâtisse, construire en 1908 par la famille Toussaint avait bien besoin d'un coup de fraîcheur.

Et l'originalité dans cette rénovation, c'est que l'association "ruralternatif", avait lancé un appel aux chestrolais pour qu'ils créent des céramiques pour décorer les murs. Une centaine de citoyens ont répondu à l'appel. Christophe Vangoethem nous explique comment est née la démarche :

"Elle est née d'une envie de l'artiste de faire quelque chose au niveau de la population, et d'associer du monde à la découverte de la céramique. Et également de mon souhait d'avoir une réflexion sur le petit patrimoine à réinventer. 114 participants ont au moins fait un carreau, tous âges, toutes cultures et toutes sensibilités différentes. Chacun a fait ce qu'il aimait."

Et les propriétaires de la chapelle ont été tout de suite emballé par ce projet citoyen.