Un nouveau site web pour promouvoir la culture dans la région du Centre

Douze centres culturels et services culture de la région du Centre ont collaboré pour lancer un nouveau site internet baptisé "Liens!". Une version papier de cet agenda culturel existait déjà depuis 1979 mais un passage en version numérique sur le web s’imposait. Cette nouvelle plateforme en ligne doit permettre aux différents publics de s’informer rapidement et facilement sur la vie culturelle, associative et artistique qui anime leurs communes. Le site est aussi accessible à plus de 100 institutions et associations qui pourront ainsi encoder leurs événements. En chiffre, cela représente près de 1000 manifestations annuelles : expositions, concerts, stages, spectacles, ateliers, séances cinéma ou encore conférences.