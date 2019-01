Un nouveau site Internet et une nouvelle identité visuelle pour Charleroi Métropole

Charleroi Métropole désigne les 29 communes de toute l'agglomération de Charleroi et du sud Hainaut. Mais à quoi ça sert exactement ?

L'idée, c'est d'essayer d'être plus fort ensemble. Plus fort pour faire la promotion de cette région. La développer économiquement, y attirer des investisseurs et de futurs habitants. Mieux valoriser ce territoire, ce bassin de vie de 600.000 personnes.

"Il y a toute une série de choses qu'on ne sait pas développer lorsqu'on est bourgmestre d'une commune. Par contre, en nous mettant ensemble, on peut offrir des services plus professionnels aux citoyens. En termes de culture par exemple, de développement touristique, des infrastructures, explique Paul Furlan qui préside actuellement la conférence des bourgmestres de Charleroi Métropole. Et puis, on peut aussi porter les inquiétudes vers d'autres niveaux de pouvoir (fédéral et régional). Ils auront plus tendance à écouter un bassin représentant près de 600.000 personnes que la seule commune de Thuin par exemple, avec ses 15.000 âmes."

Charleroi Métropole va de Fleurus à Momignies et d'Erquelinnes à Philippeville.

Ces 29 communes ont-elles vraiment un intérêt commun ?

Elles ont évidemment chacune leur spécificité, certaines très urbaines et densément peuplées. D'autres sont plus rurales, voire isolées. Mais toutes ont intérêt à ce que cette région du grand Charleroi aille mieux et soit plus attirante.

"Il y a une volonté de déférer, tant les bourgmestres des 29 communes de Charleroi Métropole que les acteurs sociaux, économiques et politiques, commente Rudy Pirquet, le président du comité de développement stratégique. Avec une volonté de redynamiser une région qui en a besoin, qui est tournée vers l'avenir et qui doit avoir un aspect beaucoup plus positif."

La formule a fonctionné en France, avec Lille Métropole, ou encore à Nantes, à Manchester ou dans la Ruhr. Charleroi Métropole s'est inspiré de ces exemples.