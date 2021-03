Un nouveau sac PMC pour les communes du Sud-Hainaut

A partir du 1 er avril, vous pourrez mettre quasiment tous vos emballages plastiques dans les sacs PMC. Mais attention, c’est une nouveauté qui concerne uniquement 7 communes du Sud-Hainaut qui sont affiliées à L’intercommunale Ipalle : il s’agit de Beaumont, Chimay, Froidchapelle, Lobbes, Momignies, Sivry-Rance et Thuin. Qu’est-ce qui va changer concrètement ? Il y a beaucoup plus de déchets plastiques que l’on pourra mettre dans ces nouveaux sacs PMC et notamment la fameuse barquette de beurre, qui était interdite jusqu’à présent, explique Nathalie Remy, pour Ipalle : "Elle nous a posé beaucoup de problèmes, cette barquette de beurre ! Il y avait toujours cette hésitation et jusque-là, elle devait être mise dans le sac-poubelle des déchets résiduels. Mais désormais c’est bien un emballage en plastique et elle pourra filer dans le sac à PMC, tout comme le ravier à champignons, le film plastique qui entoure les publicités et les packs d’eau, les tubes de dentifrice, les paquets chips, les pots de crème corporelle, les paquets de café". Autant de nouveaux déchets pour les PMC, et donc un sac-poubelle classique qui va diminuer de volume. C’est tout bon pour le portefeuille. On estime à 8 kilos en plus par an et par habitant l’augmentation de ces déchets plastique. C’est Fost Plus qui se charge de leur tri. L’entreprise est en train de faire construire 5 nouveaux centres de tris, dont un à Saint-Ghislain. Parce que tout est trié en Belgique, rien dans les pays asiatiques, nous explique Mik van Gaever, de Fost Plus : "non, rien en Asie ! En 2019, 75% des emballages collectés et triés étaient déjà recyclés en Belgique. Les 25% restants étaient recyclés dans les pays limitrophes, surtout les Pays-Bas, l’Allemagne et la France. Mais avec cette transition vers le nouveau sac bleu, nous avons signé des contrats avec 3 partenaires, qui sont en train de construire 5 nouvelles usines sur le territoire belge. Donc on a vraiment cette stratégie de fermer la boucle et de créer de l’économie circulaire locale".

Précisons que le prix du nouveau sac bleu ne changera pas. Dans la zone couverte par Hygéa aussi, on passera au nouveau sac PMC à partir de ce 1 er avril. Pour la région de Charleroi, il faudra attendre le 1 er juillet.