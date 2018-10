Un nouveau poste de police à Charleroi Ouest

Après plusieurs mois de rénovation, le poste de police "Charleroi Ouest" a rouvert ses portes.

La rénovation du bâtiment de l'ancienne gendarmerie entre dans le projet global de réhabilitation du parc immobilier de la police carolo. Ce projet a coûté 1.300.000€. Le bâtiment de Marchienne-au-Pont a été agrandi avec un étage supplémentaire et comprend notamment un car-port, 2 cellules de garde à vue, un local Salduz, une salle de fouille, des douches et sanitaires adaptés, des bureaux plus spacieux et confortables pour les inspecteurs. L'objectif était double: d'abord, offrir de meilleurs conditions de travail aux 50 policiers qui travaillent pour la zone Ouest. Ensuite, permettre une meilleure disponibilité et un meilleur service au citoyen, notamment avec un accès complètement accessible aux personnes à mobilité réduite.

"Les horaires ont été étendus", explique Cathy Hennuy, cheffe de poste. "Le plus important est de faire un travail de proximité, d'être disponible pour écouter le citoyen et de répondre à ses demandes de la meilleure façon possible".

La zone de police Charleroi Ouest est au service des 43.426 habitants de Marchienne-au-Pont, Dampremy, Goutroux, Monceau-sur-Sambre et Roux. D'ici quelques mois, le poste de Roux sera également rénové. La police de Charleroi est divisée en 5 zones: Ouest, Est, Sud, Nord et Centre.