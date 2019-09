Un nouveau plan de gestion sur les rails à La Louvière

Les finances louviéroises ne sont pas vraiment au beau fixe. Comme c’est le cas dans de nombreuses communes wallonnes, la situation s’est sensiblement dégradée ces dernières années. La ville a donc décidé de lancer un nouveau plan de gestion. Les autorités louviéroises ont pris leur calculette : d’ici à 2024, elles comptent trouver 58 millions d’euros. Il faut notamment financer les pensions et faire face à une hausse sensible des bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS). Ces exclus du chômage dépendent du CPAS mais la ville le finance en partie.

Pour arriver à l’équilibre, différentes mesures sont sur la table : la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques va augmenter et atteindre le taux maximum autorisé de 8,8%. Cette hausse sensible de l’IPP devrait toutefois être compensée par l’allègement fiscal, le tax shift décidé au niveau fédéral. En tout 163 mesures d’économie vont être prises : Les autorités louviéroises comptent aussi sur une aide complémentaire du Fonds des communes de 1,6 millions d’euros. Le bourgmestre Jacques Gobert prévoit une série de nouvelles recettes mais mise aussi sur une réduction des dépenses notamment au niveau des frais de fonctionnement avec un objectif : ne pas toucher à l’emploi. La volonté de la majorité PS-Ecolo est même de désormais remplacer tous les agents qui partiront à la pension. Jusqu’à présent, un départ sur trois était remplacé ce qui devenait intenable. L’ambition est aussi de pouvoir continuer à offrir des services de qualité à la population.

Pour l’opposition ce plan de gestion n’a toutefois rien de positif : le MR, Olivier Destrebecq pointe une rage taxatoire menée par une majorité de gauche PS-ECOLO trop dépensière. Antoine Herman pour le PTB estime de son côté que les échevins et le bourgmestre doivent gagner moins et répète tout le mal qu’il pense d’une politique d’austérité jugée inefficace tant au niveau communal qu’au niveau régional et fédéral.