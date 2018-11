Un nouveau parc d'affaires verra le jour d'ici un an dans le zoning Nord de Wavre

Le site comprendra un bâtiment écologique qui accueillera 19 surfaces destinées aux petites et moyennes entreprises, des unités flexibles et modulables d’une superficie de 130 à 260 m².

Le projet s’intitule " Franklin " et il devrait renforcer l’attractivité économique de la capitale du Brabant wallon et procurer 60 emplois directs.

Le nouveau site permettra aux PME de développer leurs activités dans des locaux modulables et équipés. "Ça peut être de la production, du stockage, des bureaux, de l’administration et même des showrooms B2B. Nous, on organise des travaux, de l’architecture, de l’administration, les pompiers, les bâtiments, les finitions, et ça donne la possibilité à nos clients de vraiment se concentrer sur leur core business, explique Michel Meers, président de BVI.BE, une société spécialisée dans ce type de bâtiment. Sinon, ils perdent leur temps à faire des choses qu’ils n’ont pas vraiment l’habitude de faire."

Les 19 unités pour PME seront vite occupées, car la demande est importante. "Dans Wavre-Nord, il est certain qu’il n’y a plus d’espace. Donc, ici, on a un terrain de 68 ares", poursuit Olivier Verstraeten, agent immobilier dans le domaine industriel.

Pour la Ville de Wavre, le projet renforcera l’économie et l’emploi local. "Nous maintenons évidemment notre politique d’attirer justement les investisseurs par le biais d’une fiscalité excessivement basse, parmi les plus basses de Wallonie", déclare Françoise Pigeolet, bourgmestre faisant fonction.

Restera à régler le problème de la mobilité autour du zoning Nord. Quant au zoning Sud, il devrait accueillir un autre parc économique pour PME en face de Walibi. Le promoteur espère aboutir à un accord d’ici la fin de l’année, avec la Ville d’Ottignies/Louvain-la-Neuve et les commerçants de Wavre opposés au projet. Ces derniers, redoutant la concurrence, ont introduit un recours contre le permis.