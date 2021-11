Un nouveau data center Google à l'Écopôle de Farciennes

La fuite avait embarrassé tous les acteurs du dossier il y a deux ans. L’information semble se confirmer dans les colonnes de l’Echo et de La Nouvelle Gazette ce matin. Google aurait choisi Farciennes pour installer un nouveau data center. L’entreprise américaine aurait acheté, cet été, 53 hectares dans l’Ecopôle. Un zoning situé à la frontière de Farciennes, Sambreville et Aiseau-Presles. L’idée c’est donc bien d’y installer un data center. Sorte de disque dur gigantesque qui permet de stocker toutes les données en ligne. C’est un peu la face cachée du tout numérique. Au vu du développement exponentiel du numérique, et de objets connectés, ces data centers poussent comme des champignons un peu partout dans le monde

►►► Google convoite les câbles sous-marins, là où transitent quasi toutes nos données internet

Cinq centres sont déjà installés à Saint-Ghislain. C’est donc un investissement de plus qui pourrait, selon les estimations, créer 350 emplois. La Nouvelle Gazette estime qu’il faut y rajouter 600 emplois indirects… à voir.

L’Ecopôle pourtant réservé aux entreprises durables

Normalement, l’Ecopôle devait servir à accueillir des entreprises orientées sur le développement durable et l’économie circulaire. Le bourgmestre de Farciennes, Hugues Bayet, s’en est assez vanté pendant plusieurs années. L’Ecopôle devait être la plate-forme des entreprises vertes et d’économie circulaire. Avec Google, on est très loin de la vision durable de l’économie. À moins, comme le dit l’Echo, que ces mêmes autorités imposent au géant américain des mesures écoresponsables.

►►► Serveurs, réseaux, terminaux : l'impact environnemental du net à la loupe

Quoi qu’il en soit, il y a de quoi être surpris. Les data centers sont une source de pollution et de consommation énergétique importante, même si leur efficacité énergétique s'est grandement améliorée ces dernières années. On notera que l’eau de la Sambre pourrait servir à refroidir les installations du data center. Tout ça est à confirmer.

Google et le bras économique de la région wallonne l’Igretec ne réagissent pas, ne confirment pas… pas encore.