Un nouveau chantier de grande ampleur démarre ce lundi à Dinant

Cette fois-ci, c'est la fondation et le revêtement d'un axe important qui vont être rénovés : ceux de la rue Grande. Un chantier condensé, prévu 7 jours sur 7, en deux pauses. Durée prévue des travaux : deux mois.

Pour faciliter l'accès au centre-ville, quelques mesures sont prises. "Il y a essentiellement une signalisation plus claire de nos parkings, détaille Axel Tixhon, le bourgmestre de Dinant. Pour les personnes qui veulent se garer plus loin du centre-ville, il y a la possibilité de se garer gratuitement à la Citadelle et ensuite de prendre le téléphérique pour descendre en ville (2,50 euros le trajet aller-retour). Le téléphérique qui a d'ailleurs élargi sa plage de fonctionnement, de 7h45 jusqu'à 18h00. Et puis, à partir du 23 avril, il y aura également les navettes fluviales : à partir du Rocher Bayard, vous pourrez rejoindre le centre-ville, à la maison du Tourisme. Et le soir, retourner et reprendre votre voiture. Là-aussi, les plages de fonctionnement ont été étendues."