Un nouveau centre de padel et de squash à Namur, au printemps 2023

L’idée de ce centre, le "Racket Club Namur", a germé il y a près d’un an, sur base d’un double constat : d’une part le padel-tennis est en pleine expansion depuis quelques années, mais la Province de Namur ne compte que trop peu de terrains, et d’autre part il n’y a presque plus du tout de terrains de squash dans la Province, alors que les pratiquants ne manquent pas.

Deux amis namurois, Pablo Lebailly et Philippe Prévost, se sont donc lancés dans un projet mixte, comprenant six terrains de padel et six terrains de squash, ainsi qu’une salle polyvalente de près de 200 m² et un club-house, abrités dans un bâtiment tout neuf.

Répondre à l'essor du padel, mais aussi relancer le squash, qui est loin d'être délaissé ou démodé

"Le projet répond à une demande évidente concernant le padel", précise Pablo Lebailly, "Avec six terrains intérieurs, donc praticables toute l’année. Et puis, concernant le squash, le projet va le relancer dans la région, puisqu’on y dénombre encore plus d’une centaine de pratiquants, qui doivent faire de longs déplacements pour jouer, dans le Hainaut, en Brabant wallon ou en Province de Liège. Le squash n'est pas démodé. On y joue toujours".