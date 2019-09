Un nouveau centre de formation fin 2021 pour la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles

La zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles disposera fin 2021 d'un nouveau centre de formation avec stand de tir et chenil, sur le site Mercator à Neder-Over-Heembeek. Son coût total est estimé à 18 millions d'euros.

"Les services de la zone de Bruxelles-Capitale-Ixelles assurent le bon déroulement de plus de 1.000 manifestations et 4.000 événements chaque année. Ils méritent donc les meilleures infrastructures de formation", a souligné mardi lors d'une conférence de presse le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close.

Le nouveau centre, baptisé "K9 4 Polbru", disposera de deux espaces de type "Dojo" pour les techniques d'auto-défense et les interventions non armées. A l'extérieur, une partie sera recouverte d'un revêtement permettant les exercices avec des produits inflammables. Un stand de tir de 15 couloirs est également prévu. Enfin, les chenils du bois de la Cambre et du parc d'Osseghem seront fusionnés sur le site, qui pourra accueillir 50 chiens.

Le coût total du projet atteindra 18 millions d'euros, soit huit millions de plus que prévu initialement. Cette hausse s'explique par des investissements dans des équipements spécifiques supplémentaires pour le stand de tir - permettant notamment le tir à 180 degrés -, la construction d'un hangar d'exercices ou encore des adaptations énergétiques, justifie-t-on.