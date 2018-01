Un nouveau centre commercial et un nouveau parc dans le centre de Namur

Depuis son rachat par le groupe Besix, il y a presqu’un an, le projet de centre commercial de Namur paraissait entré en hibernation. Tout le monde se taisait dans toutes les langues : la ville, le promoteur et même le Forum citoyen de Namur. Officiellement, on se donnait le temps de réfléchir pour réinventer le projet et éviter les levées de boucliers. Quelques indiscrétions nous permettent aujourd’hui de vous présenter l’idée qui tient désormais la corde...

Une chose est sûre : Besix ne compte pas se glisser dans les chaussures du précédent promoteur Urbanove. Sans faire table rase, la réflexion entre le nouveau promoteur, la ville et le Forum citoyen namurois a tout de même beaucoup évolué. Ces derniers mois, l’hypothèse envisagée était de raser la maison communale située rue de Fer, d’y installer le centre commercial de Besix, qui serait ainsi bien ancré au milieu des commerces namurois, et de reconstruire un nouvel hôtel de ville sur le site actuel du Square Léopold, en préservant les arbres. Décoiffant assurément ! Mais l’idée est, semble-t-il, abandonnée pour des raisons juridiques. Il aurait fallu relancer un appel d’offres et remettre Besix en concurrence avec d’autres promoteurs.

Un nouveau parc dans le centre de Namur

D’où cette nouvelle idée sur le table : Besix installerait bien un centre commercial au Parc Léopold, qui serait entièrement supprimé de manière à ne pas laisser une barrière entre le nouveau centre et la rue de Fer, la principale rue commerçante de Namur. C’est un enjeu majeur pour la ville : éviter à tout prix que le futur centre commercial aggrave les difficultés des commerces du centre-ville. Et au contraire faire profiter les anciens commerces namurois d’une nouvelle clientèle, attirée par le centre commercial.

En échange de la suppression du Parc Léopold, la ville recréerait un nouveau parc dans l’hyper-centre. L’idée a été présentée récemment aux responsables du Forum citoyen de Namur. " Nous devons examiner ces nouvelles propositions, commente le porte-parole du Forum citoyen Mathieu Bourgeois. Et en discuter avec Besix. Nous ne communiquerons pas avant." Et Mathieu Bourgeois d’annoncer tout de même une communication groupée avec la ville et Besix le 22 février prochain. Un panache de fumée blanche ? Dans un dossier aussi sensible, à quelques mois des élections communales, on n’oserait pas l’affirmer.

L’ancien promoteur Urbanove, en effet, avait déjà travaillé sur un scénario comparable, en promettant notamment de créer un espace de verdure sur le toit du centre commercial. La ville promettait, de son côté, de replanter des arbres à divers endroits, notamment au nord de la Corbeille, sur le site des Casernes, en pleine reconversion immobilière. Mais ces compensations n’avaient pas convaincu les défenseurs du Parc.