Un nid de frelons découvert à Mons, un phénomène de plus en plus courant dans nos régions

Les dernières feuilles d'arbres tombent. C'est souvent à cette occasion que l'on découvre des nids de frelons asiatiques dans le jardin. C'est ce qui est arrivé cette semaine à un habitant de Mons. Il a découvert un nid dans un arbre. Une mauvaise surprise de plus en plus banale ces derniers temps. L'insecte nuisible s'est clairement installé dans nos régions. 40 nids ont été recensés cette année en Wallonie, c'est deux fois plus que l'an dernier.

Les spécialistes s'attendaient à cette progression et craignaient même qu'elle soit plus importante. Le Centre Wallon de recherches agronomiques de Gembloux suit de près l'installation du frelon asiatique chez nous. Ces chercheurs pensent que la sécheresse de cette année a sans doute freiné quelque peu l'expansion de l'insecte.

Pas de quoi se réjouir cependant puisque le nombre de nids de frelons asiatiques a tout de même beaucoup progressé en peu de temps. Rappelons que la première découverte d'un nid en Wallonie ne remonte qu'à 2016, trois ans seulement ! C'était du côté de Guignies, dans le Tournaisis.