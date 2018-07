Un "Namurois" enterré il y a 2000 ans a été retrouvé dans les fouilles du Grognon

C'est un solide gaillard d'1m80, inhumé à même la terre au 1er siècle de notre ère à la pointe du Grognon. Les archéologues ont retrouvé son squelette il y a quelques semaines, couché sur le dos, avec un gobelet à côté de lui et quelques ossements animaux. "Un jambon, sourit Raphaël Vanmechelen, une cuisse de sanglier ou de cochon. C'était courant à l'époque d'enterrer quelqu'un avec de quoi boire et manger. Était-ce un viatique pour le voyage dans l'au-delà ? Ou les restes d'un banquet funéraire ? On ne sait pas vraiment. Cette sépulture soulève beaucoup de questions..."

Ce qu'on sait c'est que la confluence de la Meuse et de la Sambre est à l'époque le théâtre des premiers développements d'une agglomération gallo-romaine. On devine la présence à la pointe du Grognon d'un petit temple de 8 mètres de côté. Existe-t-il un lien entre ce sanctuaire et la sépulture ? Sans doute.

Autre découverte très intéressante : une pierre comportant une inscription en latin. ANEPE.US VELDEDI FILIUS LUDUM... Anepeus, le fils de Veldedus a offert des jeux... Anepeus était-il un Poutine de l'époque ? Raphaël Vanmechelen imagine que le Grognon a pu être le théâtre de jeux antiques. "Qui sait, peut-être avec des gladiateurs... A priori, on ne trouve aucune trace d'un ancien amphitéâtre. Mais cela pouvait se dérouler dans une infrastructure plus légère, en bois par exemple."

Les fouilles révèlent 10.000 ans d'occupation humaine du site

Au-delà de ces témoignages antiques particulièrement intéressants, ce qui est extraordinaire avec le Grognon, c'est que l'homme y a laissé des traces à toutes les époques depuis près de 10.000 ans ! Durant les quatre derniers mois de fouilles, particulièrement intensives, les archéologues on retrouvé des témoignages du mésolithique (8.500 ans avant notre ère), notamment un poinçon en os, du néolithique (2.500 avant notre ère), notamment des traces d'un habitat, de l'antiquité (voir ci-dessus), de l'époque mérovingienne (un four à céramique), du moyen-âge (des sépultures, des latrines, une bétonneuse, etc.) et de l'époque moderne (des tonneaux alimentaires).

"Ces fouilles, dont la phase principale se termine dans quelques jours, nous donnent du travail pour des années, se réjouit Dominique Bosquet, le directeur des fouilles. Car il faut maintenant analyser et interpréter toutes ces données."

"Le Grognon est un livre qui raconte 10.000 ans d'histoire humaine, résume métaphoriquement Raphaël Vanmechelen. Nous venons de l'ouvrir. Il faut maintenant le lire..."

Une conférence publique pour présenter le résultat des fouilles est prévue le 19 septembre prochain.