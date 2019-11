Un musée de Louvain expose des statues volées il y a 100 ans à Boussu

Le Musée M de Louvain a reçu la semaine dernière la visite de la police. Les agents ont dressé un inventaire d'une série d'œuvres, des statuettes en bois datant du 16ème siècle. Ces objets faisaient partie du retable en bois de l'église de Boussu. Il y a plus d'un siècle, en 1914, elle ont été enlevées et volées dans cette église Saint-Géry avant d'être revendues et de passer de musée en musée. Détenues depuis une dizaine d'années par le musée Boijmans Van Beuningen de Rotterdam, elles sont réclamées avec insistance par la fabrique d'église de Boussu.

Le musée néerlandais de dit disposé à prêter les œuvres mais refuse de les restituer. Cette idée d'un prêt, le Trésorier de la fabrique d'Eglise, Michel Raquet ne le trouve pas très logique: "on ne prête pas des œuvres à des gens qui les possèdent. Nous sommes propriétaires et nous avons fait appel à un avocat". Une plainte a été déposée par la fabrique d'église, les œuvres devraient être saisies dès la fin de l'exposition le 26 janvier prochain. Elle seront restaurées mais rien ne garantit pour l'instant qu'elles seront restituées à Boussu.