Un mort dans un accident sur le ring de Bruxelles

Un accident grave impliquant 2 camions et une camionnette a causé la mort d'une personne sur le ring de Bruxelles, en circulation extérieure à hauteur de Woluwé Saint-Etienne. Des files remontent jusqu'au Carrefour Léonard. Il faut compter une heure supplémentaire entre le Carrefour Léonard et Woluwé Saint-Etienne vers Zaventem avec des répercussions sur l’E411 venant de Namur. Quinze minutes de retard sont à prévoir entre Overijse et l’échangeur.