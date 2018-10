Un minibus sans chauffeur en test pour deux mois sur le site du Lion de Waterloo

Jusqu'au 30 novembre, un minibus sans chauffeur permettra aux touristes de relier cinq jours par semaine le site de la butte du Lion de Waterloo à la ferme d'Hougoumont. Ce véhicule autonome parcourant un trajet de 2.400 mètres sera accessible en priorité aux visiteurs porteurs d'un ticket mais le grand public pourra également le tester gratuitement. Il s'agit d'un test sur une voirie qui est utilisée également par des cyclistes, des piétons et des engins agricoles: le bilan sera réalisé après deux mois, a précisé sur place le ministre fédéral de la mobilité, François Bellot.

Un premier test a été réalisé il y a un mois sur le site des Grottes de Han mais la navette autonome ne roule que sur 500 mètres. A Braine-l'Alleud, entre la butte du Lion et la ferme d'Hougoumont, le trajet est pratiquement cinq fois plus long et présente certaines difficultés. Ainsi, le minibus sans chauffeur passe sous une rangée d'arbres qui ne permet pas le fonctionnement d'un guidage par GPS. Ce sont les capteurs Lidar dont est équipé la véhicule qui prennent alors le relais.

La commune de Braine-l'Alleud a placé des panneaux le long du parcours pour que ces capteurs fonctionnent de manière optimale, mais leur nombre devrait être diminué au fil du test. La navette détecte aussi les autres usagers, ralentit à leur approche et s'arrête si ceux-ci sont estimés trop proche du véhicule. La présence d'un opérateur formé dans le véhicule autonome reste tout de même obligatoire. Le test est mené en collaboration avec l'insitut Vias et la société Keolis.

"Nous avons retenu pour les deux premiers tests des sites touristiques attractifs, parce que c'est là que la curiosité des personnes est la plus éveillée, la plus positivement orientée vers l'expérimentation", indique le ministre François Bellot.