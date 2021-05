Un millier de personnes manifestent au bois de la Cambre dans le cadre d'un rassemblement mondial "pour plus de liberté" (photos)

Depuis 13h30, un millier de personnes sont réunies au bois de la Cambre. Ils revendiquent "plus de liberté" dans le cadre de la "Wold Wide Demonstration for Freedom", un événement qui regroupe des opérations en vertu d’une libération des citoyens partout dans le monde.

"C’est un appel à tous ceux qui veulent travailler ensemble : unissez-vous et soutenez les actions des uns et des autres car ensemble nous sommes forts", peut-on lire sur la page Facebook de l’événement. Sur le site internet belge de la World Wide Dermonstration for Freedom, les manifestants revendiquent à la fois la liberté d’expression, de mouvement, de choix, de se rassembler et d’être en bonne santé.