Un milliardaire américain voudrait investir 81 millions dans des chalets de luxe à Antoing

Un milliardaire américain, spécialisé dans les hôtels prestigieux, aurait décidé d'investir dans le projet Your Nature, le projet du Prince de Ligne à Antoing, sur le Domaine du Bois de Péronnes.

Il s'appelle Sant Singh Chatwal. C'est un américano-indien qui a fondé le groupe Dream Hotel. Un groupe qui s'est déjà lancé dans 18 hôtels de prestige à travers le monde.

Il aurait, selon nos confrères de Sudpresse et le Prince de Ligne, le projet d'investir 81 millions d'euros dans le projet Your Nature à Antoing. Un projet qui traîne depuis des années et qui a été beaucoup critiqué, beaucoup remis en question. Bref, qui n'a pas beaucoup avancé.

Selon le Prince de Ligne, cet investissement de 81 millions va permettre la construction de 188 chalets. Des chalets de luxe, au bord de l'eau ou perchés à 3m50 dans les arbres. Avec, pour certains, sauna, bain nordique, etc. Le tout dans un village sans voiture avec restaurant, magasin, centre de bien-être...

Comment en est-il venu à investir à Antoing ? Mystère. On ignore aussi ses liens avec le Prince de Ligne. En tous cas, l'ouverture est cette fois prévue en mars 2020.