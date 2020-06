Un menu sur QR code gratuit pour les restaurants namurois

Il s'agit d'un coup de pouce offert par le TRAKK aux restaurateurs et cafetiers namurois impactés par le coronavirus et le confinement. Avec la reprise des activités, nombreux sont ceux qui utilisent désormais ces codes à scanner par les clients pour obtenir les menus sur smartphone. Plus de cartes à manipuler et qui passent de tables en tables... C'est mieux pour respecter les mesures d'hygiène. Le TRAKK, ce laboratoire des technologies innovantes propose donc aux restaurateurs namurois de graver ce QR code sur une plaque de bois pour en faire un bel objet décoratif. "C'est assez design. On peut le déposer sur les tables pour que les clients le scannent. Plutôt que d'imprimer une feuille de papier que l'on colle sur un mûr". Explique Laura Latour de l'ASBL Kikk. "C'est totalement personnalisable comme objet. On a mis en place un logiciel, il suffit de suivre un tutoriel, d'actualiser son menu en ligne et de nous envoyer les fichiers et on se charge de graver le QR code sur une plaque de bois que le restaurateur peut venir chercher gratuitement".

La proposition est valable pour les restaurants ou les bars namurois, mais aussi pour les autres commerces qui pourraient avoir une application pratique de ces QR codes. Toutes les infos sont sur le site du TRAKK.