Un mégot de cigarette à 250 euros! Namur repart en guerre contre la malpropreté

Jusqu'à 250 euros pour un mégot de cigarette jeté en rue! C'est le montant de l'amende administrative prévue par la Ville de Namur pour sanctionner ce type d'incivilité. Dans la plupart des cas, pour les infractions mineures, l'agent constatateur communal ou le policier local lance d'abord un avertissement. Mais en cas de récidive ou de d'infraction plus grave, une amende est infligée.

La sanction est identique pour d'autres infractions en matière de propreté publique: ne pas ramasser les déjections de son animal de compagnie, jeter des petits déchets dans l'espace public ou uriner en rue. Amende parfois plus salée encore (50 à 10.000 euros) pour tout qui abandonne son sac poubelle ou ses encombrants dans l'espace public (en dehors des lieux et heures prévues pour les collectes) ou près d'un chantier (chantier du Grognon, par exemple). Un montant auquel s'ajoute une redevance communale, justifiée par le coût de l'enlèvement des déchets comme des sacs-poubelles, de l'enlèvement d'affiches illicites, du nettoyage du site souillé, etc...

Une campagne d'information vient d'être lancée pour rappeler le message, via une série de grandes bâches installées sur les grilles de plusieurs chantiers namurois.

Constat de l'infraction

A Namur, comme dans d'autres communes du pays, ce type d'incivilités est sanctionné par les pouvoirs locaux. Une manière de décharger le parquet et la justice, débordés par l'accumulation de dossiers divers. Un moyen aussi de lutter contre le sentiment d'impunité.

En théorie, un agent communal assermenté, un gardien de la paix ou un policier local peut dresser un procès-verbal. En pratique, pour le département de propreté publique de Namur, deux agents constatateurs traquent les incivilités sur le terrain. L'agent prend des photos, note la date, l'heure et le lieu du constat. Il enlève les déchets (des sacs-poubelles illicites par exemple), fait ensuite des photocopies des indices, puis dresse un procès-verbal. Un véritable travail de détective pour retrouver la trace de l'auteur.

Le PV est alors transmis au Bureau des amendes administratives de la Ville de Namur. Un des fonctionnaires sanctionnateurs de la Ville examinera le dossier et fixera le montant de l'amende à payer, voire dans certains cas, une sanction alternative (prestation à effectuer). L'auteur présumé peut s'expliquer lors d'une audition. Il a également la possibilité d'introduire un recours devant le tribunal de police (dans certains cas).

En cas de récidive, le contrevenant s'expose à une sanction deux fois plus sévère. Enfin, les infractions "mixtes" (celles qui ne relèvent pas que des sanctions administratives) sont examinées par le Procureur du Roi. Avec renvoi possible devant les tribunaux. En matière de délinquance environnementale, comme le dépôt de produits toxiques dans un fossé par exemple, les amendes peuvent atteindre 100.000 euros!

L'an dernier, pour le seul département propreté publique de la Ville de Namur, 302 PV's ont été dressés.