Un match de U14 dégénère, un coach mis KO sous les yeux des joueurs

Il ne va pas bien du tout ! Ludovick est en arrêt maladie jusqu’à novembre prochain " j’ai des vertiges, des migraines et souvent encore des vomissements. Je dors encore très mal la nuit, certainement à cause du choc psychologique."

Du côté de Farciennes, la direction du club a décidé de ne plus accorder d’interview à ce sujet. Au téléphone, on condamne toutefois la violence, mais on précise que tout s’est passé très vite et que le parent incriminé a des circonstances atténuantes.

Le club de Farciennes confirme avoir demandé au coach de ne pas porter plainte, pour le bien des enfants. Il assure aussi que des sanctions ont été prises : les 4 prochaines rencontres des jeunes de Farciennes se feront à huis clos, sans parents sur le bord du terrain.