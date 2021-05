Un marcheur fait le tour de l'Entre-Sambre-et-Meuse en tambourant !

Si vous entendez dans le lointain un tambour jouer "l’air du réveil", non vous n’êtes pas fou… Du moins si vous habitez non loin de la Sambre ou de la Meuse ! Parcourir plus de 250 kilomètres en marchant et en tambourant, c’est le pari insolite que s’est lancé Kevin Landrain, un tambour-major de Gerpinnes. Il effectue le tour de l’Entre-Sambre-et-Meuse en dix jours afin d’honorer, à sa façon, les différentes marches qui n’auront à nouveau pas lieu cette année. Il en profite également pour soutenir une asbl qui aide des enfants malades : "Destination la vie", à Florennes. Nous l’avons retrouvé tôt ce dimanche matin à Landelies, non loin de Thuin, avant le départ de sa deuxième étape. Il est 6h30 du matin. Kevin, les yeux encore un peu bouffis de sommeil, se prépare dans le mobile-home où il passe ses nuits. Il avale barres vitaminées et grandes gorgées de boissons énergisantes, comme un sportif. Car c’est un exploit sportif qu’il est en train de réaliser : parti de Gerpinnes ce 1er mai, il va boucler 253 kilomètres en 10 jours ! "Pour ma première étape, j’ai parcouru 27 kilomètres, et ce dimanche, je vais en faire 28 ! Je dois du coup faire attention à ce que je bois et je mange, parce que je dois garder des forces ! Sur ma première journée, j’ai bu 9 litres d’eau, additionnée d’une solution qu’utilisent habituellement les coureurs cyclistes. J’utilise un camel-bag, c’est bien pratique comme ça, je peux boire en marchant. C’est important parce que ça permet d’éviter les crampes. Chaque soir, j’ai un ami kiné qui me rejoint et me masse les jambes, les bras et les épaules, parce que ce n’est pas évident de marcher et de tambourer en même temps ! "

Mais comment l’idée de ce périple lui est-elle venue ? " ça m’est passé par la tête un jour, en discutant avec un ami. C’est historique, ça n’a jamais été tenté, jamais fait. Et tant qu’à lier l’agréable (le tambour) à l’utile, j’ai décidé d’en profiter pour récolter des fonds pour l’asbl Destination la Vie, qui s’occupe d’enfants souffrants de handicaps et ou de maladie. "

Notre tambour-major qui marche lors de la Sainte-Rolende à Gerpinnes a donc décidé de boucler un tour de la région des marches folkloriques, l’Entre-Sambre-et-Meuse. "J’ai décidé de suivre les cours d’eau, parce qu’ils sont les limites géographiques naturelles de la région. Le long de la Sambre… C’est l’Entre-Sambre. Le long de la Meuse, c’est l’Entre-Meuse. Les 2 cours d’eau se réunissent à Namur, au Grognon !".

Il a soutien de tous les marcheurs… Et de sa famille aussi : "ahhh, ma femme et mes enfants ! Ecoutez ça (il sort une jolie carte d’une enveloppe et se met à la lire) . Coucou papa, on sait que tu vas y arriver, tu es tellement fort, gros bisous ! Il n’y a rien d’autre à ajouter, n’est-ce pas ! " dit-il avec un large sourire et le regard ému.

Le marcheur a décidé d’accomplir son périple en costume. "C’est une façon de saluer le travail des louangeurs, des artisans qui font fonctionner une économie. J’aurais pu le faire en civil mais dans le paysage c’est quand même plus beau hein ! "

Benoît, le président du club de marche Les Bottines de Gerpinnes, suit Kevin dans cette aventure. "Quand il m’a parlé de ce projet, j’ai d’abord rigolé. Puis je me suis dit "pourquoi pas ?", et on l’a aidé à se préparer. Avec nos conseils, il a fait des marches préparatoires, on a calculé son rythme de marche, la façon dont il marchait, ses chaussures. Maintenant qu’on y est, on l’escorte, on bloque les carrefours, on fait la sécurité."

Il est 7 heures, l’heure du départ approche. Mais avant de partir, escorté pour la journée de deux jeunes tambouri, Kevin doit rendre une petite visite. "A mon nouvel ami Guy ! Je me suis installé avec mon mobile-home sur la petite place en face de l’écluse de Landelies, à côté de la maison de Guy l’éclusier. Guy qui est aussi marcheur à la Saint-Roch à Thuin ! Alors vous pensez bien, je ne peux pas partir comme ça hein ! " Effectivement, un comité d’accueil l’attend, la table garnie d’une bouteille au liquide ambré et de verres à liqueur. Tout ce petit monde trinque à l’amitié. Cette fois, il faut vraiment y aller : Le tambour-major se met en place sur le chemin de halage, escorté par ses deux jeunes complices. "Les amis, crie-t-il, le Réveil ! Pied gauche en avant ! " Et le marcheur s’ébranle, prêt à avaler ses 28 kilomètres.



Un défi hors du commun, à suivre dans la bonne humeur, via la page Facebook " Défi Tour Sambre-et-Meuse ", et sur la page de l’asbl "Destination la vie".







