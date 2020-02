Un marché coopératif bio et circuit court au cœur de Frameries

Les travaux se terminent dans une cellule commerciale de 750 mètres carrés au sein de l’Epicentre, ce centre commercial situé à quelques mètres de la Grand-Place de Frameries. Le 12 février prochain, le Farmery Store ouvrira ses portes. Ce projet, c’est le bébé de Didier Donfut. Il rêvait de créer un marché couvert à Frameries, c’est fait. Le concept : une coopérative d’une cinquantaine de personnes réunies autour d’un même objectif : la qualité. "La qualité gustative, il faut que ce soit gourmand, et puis la qualité intrinsèque du produit, on doit y retrouver le savoir-faire et le terroir" explique Dany Derval, l’autre personnage clé du projet. Actif dans le secteur de la gastronomie et de la fourniture de produits destinés aux restaurants haut de gamme, ce chef d’entreprise a sélectionné les produits qui seront vendus dans le marché couvert. Fruits et légumes bios, produits d’épicerie, viandes et poissons vendus au détail, vins, bières, jus… Plus de 2000 références au total. Des produits locaux quand c’est possible et une sélection de produits issus du circuit court pour ce qui est des aliments importés. Autrement dit, la priorité est de réduire au maximum le nombre d’intermédiaires et de favoriser le modèle coopératif.

A terme, l’objectif de Farmery est de vendre des fruits et légumes produits localement en permaculture. C’est l’autre volet du projet, Farmery Garden, coordonné par Jean-François Reynvoet, maraîcher à Blaregnies.

Le magasin coopératif démarre avec 9 équivalents temps plein. A côté de ses produits alimentaires, Farmery store propose un espace citoyen : une grande table pour partager des repas et des idées…