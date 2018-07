Un maison explose à Jalhay

Une maison située avenue Jean Gouders à Sart, sur la commune de Jalhay, a explosé ce dimanche, ont indiqué les pompiers de la zone Vesdre Hoëgne et Plateau. Les pompiers, une ambulance et l'hélicoptère de Bra sont sur place.

"Les services de secours ont été appelés vers 15h25. A notre arrivée il ne reste pas grand chose de la maison. Il y a toujours des flammes et de la fumée. On ignore si des personnes sont dedans ou pas. Il y a un véhicule à l'extérieur. On est certain que la propriétaire du bâtiment n'était pas dans le bâtiment mais on n'a pas de nouvelles du compagnon de la dame", Quentin Grégoire porte-parole des pompiers de la zone Vesdre.