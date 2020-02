Un Mac Do ou pas à Braine-l'Alleud ? La commune doit maintenant trancher

La chaîne de restauration rapide Mac Donald’s envisage d’implanter une nouvelle enseigne à Braine-l’Alleud, sur la chaussée Bara, à proximité du carrefour de Mont-Saint-Pont. Les riverains avaient jusqu’à ce lundi 3 février pour adresser leurs remarques à la commune dans le cadre d’une demande de permis d’urbanisme, introduite par le développeur de projet, la société LNG Associates. Le projet consiste en un bâtiment de plain-pied, abritant un restaurant de 100 places assises et disposant d’une terrasse et d’un parking de 59 places. "Il s’agit d’un restaurant classique pour Mac Donald’s, avec une partie restaurant et un drive-in", précise Vincent Navez, administrateur délégué de LNG. Mac Do est déjà implanté à Waterloo et Nivelles, mais voit dans la plus grande commune du Brabant wallon une nouvelle zone de chalandise intéressante. La chaîne envisage d’y créer dans un premier temps une cinquantaine d’emplois.

1400 signatures contre le projet

Un choix d’autant plus stratégique que le terrain visé est vaste et idéalement situé sur un axe fort fréquenté. Et c’est bien là que le bât blesse pour les riverains. "Le rond-point de Mont-Saint-Pont est déjà saturé : il y a quatre avenues qui y mènent et, en heure de pointe, il faut un temps fou pour passer, constate Mady Heusbourg. Et si un Mac Donald’s s’implante, on comptera 500 véhicules de plus chaque jour, ce qui est tout à fait ingérable". Avec d’autres riverains, elle a lancé une pétition qui a recueilli près de 1400 signatures et a été remise au Collège communal ce lundi. Des courriels et des mails, pour la plupart défavorables au projet de restaurant, sont arrivés par dizaine à la commune et seront examinés dès ce lundi. Parmi les opposants, on compte également la commune voisine de Waterloo.

Problèmes de mobilité et nuisances diverses

Les principaux griefs visent la mobilité. Le développeur se défend : "Les heures de grande affluence chez Mac Donald’s ne sont pas les mêmes heures que celles où se produisent les embouteillages. Et l’aménagement d’un tourne-à-gauche sur la chaussée permettra d’assurer la fluidité", rétorque Vincent Navez. Un argument qui ne convainc pas les riverains : "Cela risque de bloquer ceux qui descendent de Waterloo vers Braine-l’Alleud et ceux qui viennent du rond-point en direction de Waterloo, se demande John Van Den Berg, un autre riverain. Maintenant, ce n’est pas la seule contrainte : on déplore aussi les nuisances sonores, olfactives, visuelles et écologiques". Les voisins craignent des odeurs de friture, des claquements de portières intempestifs et du brouhaha en provenance de la terrasse et de la plaine de jeux, d’autant que les heures d’ouverture du restaurant sont encore indéterminées. Mac Donalds a promis un mur antibruit, le long de la propriété voisine.

Réponse après Pâques

Il s’en est pourtant fallu de peu pour que le projet ne soit pas soumis à un permis d’urbanisme et à l’avis des riverains. "Si le bâtiment n’avait pas été aussi large, cette procédure n’était pas nécessaire pour ce type d’établissement, qui n’est pas considéré comme une implantation commerciale", rappelle l’échevin de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, Jean-Marc Wautier. Il se fait que le terrain est bordé par un pipeline de l’OTAN, ce qui oblige Mac Donald’s à décaler son bâtiment de quelques mètres, par rapport à son projet initial. L’aménagement d’un "tourne-à-gauche" fait également partie des conditions que devra respecter le développeur, s’il obtient le permis, au même titre que la récupération des eaux. Le Collège communal remettra un rapport préalable mi-février, qu’il soumettra pour avis à la fonctionnaire déléguée. La décision définitive de la commune devrait tomber après les vacances de Pâques. Le demandeur comme les riverains gardent cela dit la possibilité d’introduire un recours, si la décision ne leur était pas favorable.