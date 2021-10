Un loup près d'habitations dans le Limbourg, en plein jour : "C'est une période où les jeunes loups partent en exploration"

Comme l'explique le spécialiste des loups Jan Loos, de Welkom Wolf, à nos confrères de la VRT, nous sommes dans une période où les jeunes loups "partent en exploration et quittent pour la première fois les domaines militaires où ils étaient en sécurité. Et ici, il s'agit probablement d'un jeune loup qui est rentré trop tard chez lui, qui est sorti une nuit de trop et qui s'est peut-être perdu."

Il précise que le loup n'est pas effrayé par les humains, car il n'a pas d'expérience particulière avec eux qui pourraient les amener à mal se comporter face à nous. Il n'y a donc pas grand chose à craindre de lui. "Le loup ne veut qu'une chose, c'est rejoindre son territoire, un endroit sûr pour lui", rassure le spécialiste, pour qui il n'y a rien à craindre du loup à ces moments de la journée. "Ils nous perçoivent comme un autre chasseur qu'ils doivent éviter."

Par contre, Jan Loos craint pour la vie des loups : la semaine dernière, deux d'entre eux ont failli être tué sur des routes fréquentées. "Il se peut quecomme l'année dernière, que des loups soient tués lors de leur première sortie en traversant des routes dangereuses"

Ce week-end, des daims d'un parc de loisirs flamand ont été tués par des loups, à cause d'un manque de prévoyance des gérants du parc, qui n'ont pas prévu des clôtures adaptées pour résister à ces prédateurs, pourtant présent dans la région depuis presque quatre ans.