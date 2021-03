Un lot du fromage Mimol'Ath retiré de la vente pour cause de Listéria

En accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), la fromagerie du Carah retire le fromage Mimol'Ath de la vente et le rappelle auprès des consommateurs en raison de présence de Listéria.

Le lot en question porte le numéro 6 et a été vendu entre le 1er février et le 1er mars, dans divers comptoirs fermiers d'Ath, Tournai, Mons, Braine-l'Alleud et Quevaucamps. La fromagerie du Carah asbl demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté .