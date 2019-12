Un local chauffé mis à la disposition des migrants à Marbehan

Un lieu chauffé le temps de se reposer une journée, de manger un bout ou de prendre une douche… C'est ce que va offrir la commune de Habay aux migrants de passage dans la région.

Habay répond ainsi positivement à une interpellation citoyenne. Depuis plus d'un an, des citoyens se mobilisent en effet pour aider ces personnes migrantes de passage à Habay. Ici, les bénévoles auront donc un lieu pour les accueillir le temps d'une journée.

"Au départ, la problématique, c’était de trouver un local, explique Fabienne Zevenne , présidente du CPAS de Habay. On a eu plusieurs idées d’endroit. Puis, nous est venue l’idée de Marbehan, puisque nous ne sommes pas loin de la gare et qu’on sait qu’ils passent d’office par Marbehan (…) Ce local est vide mais complet (sanitaires, pièces de vie…). Avec le collège, nous avons donc décidé d’octroyer aux bénévoles le local de l’ancienne mairie. Et ce sera aux bénévoles de le gérer. Ils ont toute notre confiance !"

"Pour notre petit groupe de bénévoles, c’est un tournant très important, se réjouit l’un des bénévoles, Michel Gillard. On va se voir plusieurs fois pour organiser au mieux l’accueil et la cohabitation : que les riverains ne se sentent pas mal à l’aise avec une population étrangère à proximité, et que les transmigrants se sentent accueillis dans la dignité et selon leurs spécificités."

Un toute-boîte va être distribué dans Marbehan pour informer les habitants. D'autres communes de la région vont également être interpellées, comme Etalle, Léglise et Neufchâteau.