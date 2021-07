Un livreur à vélo, un chef de 17 ans et des bénévoles en cuisine... l'opération solidaire d'un restaurant à Verviers

Depuis les inondations qui ont touché la région liégeoise, les initiatives citoyennes et solidaires se font toujours plus nombreuses et font toujours plus preuve d'imagination. C'est le cas du restaurant en Harmonie à Verviers, qui s'est totalement réorganisé. Fermeture de l'établissement au profit de repas livrés aux sinistrés, bénévoles en cuisine et même un livreur... à vélo!

"J'ai a été touché mais la terrasse a endigué l'eau." Epargné par les inondations, Alain, patron du commerce verviétois, a immédiatement décidé de mettre ses quatre murs à profit. "J'ai aussitôt décidé de ne plus ouvrir le restaurant et de prodiguer des repas, le temps que les autorités reprennent la main sur le problème. C'est à nous de prendre un relais citoyen, et d'aller débusquer les gens pour tenter de les solutionner en aide alimentaire et surtout en eau. J'avais prévu de faire ça deux-trois jours." Pourtant, deux semaines plus tard, l'initiative est toujours en action, plus médiatisée et partagée que jamais.

Il n'a que 17 ans mais c'est un grand bonhomme.

Le week-end dernier, alors que la province de Namur a à son tour été touchée, Alain et son équipe ont même livré jusqu'à Dinant. En cuisine, c'est Thomas, 17 ans seulement, apprenti, qui mène la danse. "Au menu aujourd'hui, du poulet avec des champignons. Au début, on cuisinait à deux avec Thomas, mon apprenti depuis deux ans. Maintenant, c'est lui qui domine la cuisine car je ne sais plus rien faire d'autre que dispatcher. C'est un grand bonhomme." Derrière lui, ils sont une dizaine de bénévoles à se partager les tâches, ravis de donner la main.