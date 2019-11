Un label pour limiter la consommation d'alcool à la buvette du club

Les weekends comme en semaine, des milliers d'enfants passent par les clubs de football pour un match ou un entraînement. Et ceux qui les y conduisent, ce sont évidemment des adultes. Or il n’est pas rare que, lors des activités des plus jeunes, leurs aînés se retrouvent à la buvette du club pour discuter autour d’un verre et passer le temps ou pour fêter une belle victoire une fois le match terminé. Des moments festifs ou de convivialité qui se font bien souvent avec des boissons alcoolisées. "C’est un peu un rituel, la plupart du temps on paie sa tournée parce que notre enfant a mis le but de la victoire ou ce genre de choses, et cela renforce aussi la convivialité entre les membres du club" nous confie par exemple Christian, le grand-père d’un jeune joueur du PAC-Buzet, le club de Pont-à-Celles. Un rituel qui mène malheureusement parfois à des imprudences, car il faut bien à un moment donné ramener tous les footballeurs en herbe chez eux et donc reprendre le volant. C'est pourquoi l'Association des Clubs Francophones de Football s'est associée à l'Agence Wallonne pour la Sécurité Routière afin de mettre en place un nouveau label : "Backsafe", pour les clubs qui souhaitent conscientiser leurs membres aux risques d'accident. "Nous sommes un club avec plus ou moins trois-cents jeunes, vingt-deux équipes, donc ça fait quand même en général beaucoup de monde en déplacement. Et au moment de ces déplacements, certains parents confient aussi leurs enfants à d'autres parents et donc bien sûr qu'il faut sensibiliser ces gens à faire attention à leur consommation d'alcool" nous explique David Merckx, le président du PAC-Buzet, l’un des vingt-trois premiers clubs à avoir obtenu le label.